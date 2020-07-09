Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.

SberPay обеспечивает возможность оплачивать покупки на сайтах онлайн (в приложении) и офлайн (в оснащенных POS-терминалами Сбербанка торговых точках, которые принимают бесконтактную оплату). Оплату можно проводить посредством приложения Сбербанк Онлайн.

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам смартфонов на Android с поддержкой NFC. Для офлайн-оплаты на первом этапе доступны карты Visa, в ближайшее время добавятся и карты иных платежных систем.

Услуга SberPay для частных лиц будет бесплатна. Тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay для бизнеса не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и связаны со сферой деятельности, объемов бизнеса и иных факторов.