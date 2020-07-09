Минтранс оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ до 13 июля должен оценить готовность российских аэропортов к обслуживанию международных рейсов в условиях растущего пассажиропотока. Это следует из протокола заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в России от 6 июля (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Минтрансу России провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами, - говорится в документе. - О результатах доложить в правительство Российской Федерации".

Авиасообщение восстановят в два этапа

Штаб поддержал предложение Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" о возобновлении международного авиасообщения в два этапа. Э

"Согласиться с предложением Минтранса России (Е. И. Дитрих), Росавиации (А. В. Нерадько) и ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (В. Г. Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа", - говорится в протоколе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и "Аэрофлотом" до 8 июля должны были представить в правительство "доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами на основании выработанных Роспотребнадзором для этих целей критериев".

Список стран для возобновления авиасообщения

Оперштаб поручил Роспотребнадзору, Росавиации (ФАВТ) и МИДу разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе.

"Росавиации совместно с МИДом России и Роспотребнадзором представить в правительство РФ согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе", - говорится в документе. Поручение ведомства должны были выполнить до 8 июля.

Решение будет зависеть от темпов роста заболеваемости

Власти России будут принимать решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной на основе таких критериев, как темпы роста заболеваемости и коэффициент распространения коронавируса.

"Согласиться с предложенными Роспотребнадзором (А. Ю. Попова) подходами по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении с ними авиасообщения (на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции за последние 14 дней и коэффициент распространенности данной инфекции, а также возможного дополнительного критерия - показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней на 100 тыс. населения)", - говорится в протоколе заседания, которое прошло 6 июля.

Более того, как следует из текста документа, до 8 июля Роспотребнадзор по согласованию с Росавиацией и МИДом России должен был выработать "показатели критериев оценки эпидемической ситуации в иностранных государствах для принятия решений по возобновлению авиасообщения с ними" и доложить в правительство.