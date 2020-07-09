В Чувашии введут в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения к 2022 году

ТАСС, 9 июля. Аграрии Чувашии намерены ввести в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства сельского хозяйства республики.

По информации министерства, на 1 января 2020 года площадь необрабатываемых земель в Чувашии составляла 30,1 тыс. га.

"К концу 2021 года в Чувашской Республике планируется ввести в оборот все неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По плану до конца этого года аграрии должны ввести в сельскохозяйственный оборот 15,1 тыс. га необрабатываемых земель. По данным на 8 июля, хозяйствами региона в оборот введено 1,4 тыс. га залежных земель или 9,3% от плана. Лидерами по вводу сельскохозяйственных земель в оборот являются Аликовский, Канашский, Урмарский и Янтиковский районы.