{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чувашии введут в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения к 2022 году

На 1 января этого года их площадь составляла 30,1 тыс. га

ТАСС, 9 июля. Аграрии Чувашии намерены ввести в оборот все неиспользуемые земли сельхозназначения до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства сельского хозяйства республики.

По информации министерства, на 1 января 2020 года площадь необрабатываемых земель в Чувашии составляла 30,1 тыс. га.

"К концу 2021 года в Чувашской Республике планируется ввести в оборот все неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По плану до конца этого года аграрии должны ввести в сельскохозяйственный оборот 15,1 тыс. га необрабатываемых земель. По данным на 8 июля, хозяйствами региона в оборот введено 1,4 тыс. га залежных земель или 9,3% от плана. Лидерами по вводу сельскохозяйственных земель в оборот являются Аликовский, Канашский, Урмарский и Янтиковский районы.

Теги
РоссияЧувашия
Инвестор в Ульяновске вложит 2,5 млрд рублей в создание завода гофроупаковки
Завод планируется запустить в 2021 году, его мощность составит 192 млн кв. м гофрированного картона и гофропродукции в год
Читать полностью