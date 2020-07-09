Инвестор в Ульяновске вложит 2,5 млрд рублей в создание завода гофроупаковки

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова в четверг подписали в Москве соглашение о создании предприятия по производству гофроупаковки в Ульяновске. В новое производство будет вложено 2,5 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в Корпорации развития региона.

"Новое предприятие позволит создать более 300 новых рабочих мест для жителей региона и инвестирует в его развитие 2,5 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней прогнозируется в объеме 50 млн рублей, что существенно для экономики региона в такой непростой период", - привели слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в корпорации.

По данным корпорации, мощность нового производства составит 192 млн кв. м гофрированного картона и гофропродукции в год. В дальнейшем компания планирует расширение производства и увеличение производственных площадей. "Инвестор рассчитывает запустить завод в 2021 году. Предприятие по производству упаковки из гофрированного картона разместится в Заволжском районе Ульяновска. Компания реконструирует производственные площади бывшего завода "Электромаш", - отметили в корпорации.

Генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова после подписания соглашения сообщила, что предприятие будет оснащено самым современным оборудованием ведущих мировых поставщиков. "Ульяновская площадка АО "Архбум" будет работать на привозном сырье Архангельского целлюлозно-бумажного комбината - тарном картоне. В регионе мы будем только перерабатывать на гофроагрегате сырье комбината в гофрокартон и гофроупаковку", - привели слова Галаховой в корпорации.

Руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин отметил, что компания сформирует в регионе новые компетенции. "Мы договариваемся сейчас с техническим университетом и средними специальными учебными заведениями о содействии в подготовке специалистов", - привели слова Васина в корпорации.

АО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК" (основан в 1940 году). Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding. Предприятие является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.