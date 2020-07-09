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МСП Банк подал в суд иск о банкротстве к компании "Торэкс" в Хабаровском крае

Сумма исковых требований составляет свыше 500 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края зарегистрировал иск МСП Банка о признании ООО "Торэкс" банкротом, сообщается на сайте суда.

"Сумма исковых требований составляет более 500,5 млн рублей", - следует из документов суда.

Заявление о банкротстве поступило в суд 6 июля, дата его рассмотрения еще не назначена.

ГК "Торэкс" занимается заготовкой, хранением и переработкой лома черных металлов, а также реализацией металлопродукции в регионах Дальнего Востока. Владеет собственной сетью из 53 заготовительных и производственных площадок на Дальнем Востоке с административным центром в Хабаровске. В группу входят ООО "Торэкс" и ООО "Торэкс-Хабаровск", которое владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь".

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