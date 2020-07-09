Sulzer & Schmid и DJI работают над решением по инспекции ветрогенераторов с помощью дронов

ТАСС, 9 июля. Компания Sulzer & Schmid объединилась с китайским производителем беспилотных летательных аппаратов DJI, чтобы разработать усовершенствованную технологию инспектирования лопастей ветрогенераторов с помощью дронов. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

Решение будет реализовано на базе платформы 3DXTM компании Sulzer & Schmid. Платформа объединяет весь спектр задач инспектирования в единый цикл, включая сбор, обработку и исследование полученных результатов. Высококачественные изображения, полученные с помощью беспилотников, анализируются с помощью моделей искусственного интеллекта, а анализ данных (data mining) включает сопоставление с информацией по всему портфелю энергетических активов компании.

"Мы убеждены, что наша платформа 3DXTM Inspection позволит повысить рентабельность в сфере ветроэнергетики, так как она не только предоставляет необходимую базу данных для оптимизации аналитических задач, но и позволяет прогнозировать прогрессивное развитие обнаруженных механических повреждений", - отметил генеральный директор Sulzer & Schmid Том Зульцер.

Ранее аналогичное решение уже было внедрено для заказчиков из Австралии. Компания планирует расширять сферу его применения на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.