В "Аэрофлоте" заявили, что возобновление авиаперелетов стоит соотносить с практикой Европы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Критерии при принятии Россией решения о возобновлении международных авиаперелетов должны быть приближены к европейской практике. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Мы последовательно выступаем за то, чтобы критерии при принятии решения о возобновлении полетов были максимально приближены к отраслевой, прежде всего европейской, практике. И, конечно, мы заинтересованы в возобновлении регулярного воздушного сообщения", - сказал он.

Как сообщалось ранее, оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал предложение Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" о возобновлении международного авиасообщения в два этапа. Из протокола заседания 6 июля следует, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и "Аэрофлотом" до 8 июля должны были представить в правительство "доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами на основании выработанных Роспотребнадзором для этих целей критериев".

Также оперштаб поручил Роспотребнадзору, Росавиации (ФАВТ) и МИДу разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе.