Гособвинение просит приговорить экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии к 14 годам колонии

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Государственное обвинение по делу о коррупции в отношении бывшего заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина попросило суд назначить ему 14 лет лишения свободы. С таким заявлением прокурор выступил в четверг на заседании Верховного суда республики, сообщило агентство БелТА. Также обвинение попросило суд лишить Втюрина звания полковника.

В ходе судебного разбирательства было заявлено, что бывший замглавы госсекретаря Совета безопасности обвиняется в получении взяток на сумму не менее $190 тыс. По данным следствия, взятки Втюрин получил от граждан РФ Виталия Горбачева и Владимира Казанцева, представлявших интересы российских компаний Смартлабс" и "УГМК-Телеком". Втюрин признал вину в полном объеме. При этом он на суде заявил, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах, касающихся квалификации действий".

Государственное обвинение попросило также суд назначить гражданам России Казанцеву и Горбачеву 2 года и 3 месяца лишения свободы за дачу взяток в сумме не менее $190 тыс. Бывшему генеральному директору компании "Белтелеком" Сергею Сиводедову, получившему взятки в размере $470 тыс. и €15 тыс., прокурор просит назначить 7 лет лишения свободы с учетом того, что обвиняемый выполнил досудебное соглашение. К различным срокам ограничения и лишения свободы прокуроры просят суд назначить остальным участникам коррупционного дела.

Выездное заседание Верховного суда по делу о коррупции началось 10 марта нынешнего года. К 12 обвиняемым по делу о коррупции применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. С пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В начале декабря минувшего года следственным управлением Комитета госбезопасности Белоруссии было завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования. По данным КГБ, всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более $1,65 млн (в том числе в облигациях), €62 тыс., более 1 кг золота.