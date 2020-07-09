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Зарубежная чартерная программа полетов может быть запущена после летнего сезона

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что в августе Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Чартерная программа полетов за рубеж из России, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, может быть возобновлена после летнего сезона 2020 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Что касается чартерных программ за рубеж, то скорее всего это будет после летнего сезона. Летний сезон мы будем путешествовать по территории страны", - сказал он.

Ранее он отметил, что в августе Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ.

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