Госдума ратифицировала соглашение об операциях с драгметаллами в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подписанное в Москве 22 ноября 2019 года. Документ был внесен в Госдуму президентом РФ.

Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств - членов союза и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере, говорится в пояснительной записке.

Документ определяет особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Соглашение устанавливает необходимость постановки юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами и драгоценными камнями, на специальный учет, а именно - включение в реестр юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами и драгоценными камнями, в том числе с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы. Вести этот реестр будет уполномоченный орган в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС.

В соответствии с документом, ювелирные и другие изделия, произведенные на территории государства - члена ЕАЭС и предназначенные для экспорта в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, не подлежат опробованию, анализу и клеймению в случае, если это предусмотрено законодательством государства - члена ЕАЭС, на территории которого они изготовлены. Соглашение определяет порядок отнесения драгоценных камней к не пригодным для изготовления ювелирных и других изделий, а также вводит порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа.

Документ прописывает основные требования к государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.