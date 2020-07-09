Аксенов: введение налога для самозанятых в Крыму поможет легализации "теневых" отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Отели и гостиницы Крыма, а также другой курортный бизнес, находящиеся в "теневом" секторе экономики, смогут легализоваться благодаря введению с 1 июля на полуострове нового специального налогового режима для самозанятых. Об этом в четверг написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Считаю, что новый налоговый режим придаст импульс развитию предпринимательства в Крыму, будет способствовать устранению бюрократических барьеров, легализации "теневого" сектора, прежде всего, в гостиничном и туристическом бизнесе, в сфере услуг. Не менее важно, что налог от применения нового спецрежима остается в регионе. И тратить его будут на нужды крымчан", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что используя этот режим, бизнесмены не будут тратить деньги на штрафы и пени, терять время на судебные разбирательства, а будут спокойно и уверенно развивать свое дело. "Специальный налоговый режим может подойти при самых разных видах деятельности: сдача квартиры в аренду, оказание косметических услуг на дому, пассажирские и грузовые перевозки, фото- и видеосъемка на заказ, строительные работы и ремонт помещений, проведение мероприятий и праздников и многое другое", - уточнил Аксенов.

Крым в 2018 году впервые побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. По оценкам властей региона, в "теневом" секторе на полуострове работали не менее 3 тыс. гостевых домов и мини-отелей.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог". Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями. Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.

Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 июля 2020 года расширил свою географию почти на всю территорию РФ, в том числе на Крым.