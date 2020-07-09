Госдума приняла закон о маркетплейсе для финансовых услуг

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"Законом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера", - говорится в пояснительной записке к документу.

Оператор электронной платформы дает возможность сторонам сделки провести расчеты по ней с использованием специального счета оператора платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ РФ. Законом устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности.

Информация о сделках, заключаемых с использованием электронной платформы, доступ к которой предоставляется регистратором финансовых транзакций, считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное. У потребителя финансовых услуг появится возможность контроля за деятельностью финансовых организаций путем проверки информации, отраженной в реестре, с использованием личного кабинета на портале госуслуг.

По мнению авторов документа, создание подобного маркетплейса будет способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков - клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов.

Поправки ко второму чтению

Принятые во втором чтении поправки определяли особенности совершения операций с использованием финансовой платформы - например, договор в пользу третьего лица не может быть заключен с использованием финансовой платформы, за исключением договоров страхования. При исполнении денежных обязательств, вытекающих из финансовых сделок, денежные средства потребителей финансовых услуг, а также средства, причитающиеся потребителям финансовых услуг по заключенным финансовым сделкам, не могут зачисляться на счета оператора финансовой платформы, на которых находятся его собственные денежные средства - деньги потребителя финансовых услуг могут перечисляться с использованием финансовой платформы только на счет финансовой организации или эмитента, с которыми он заключил соответствующую сделку, на специальный счет оператора финансовой платформы, а также на банковский счет (счет по вкладу) самого потребителя финансовых услуг.

Документ также устанавливает порядок возврата оператором финансовой платформы принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств со специального счета. Оператор финансовой платформы будет обязан предоставлять регистратору финансовых транзакций информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним, а также информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы.

Как сообщил ранее беседе с ТАСС Анатолий Аксаков, ко второму чтению была одобрена норма, согласно которой через маркетплейс можно будет формировать не только вклады, но и различные финансовые услуги, относящиеся к рынку ценных бумаг и другим финансовым инструментам, например страховые услуги. В законе теперь прописана норма, которая противодействует навязыванию через маркетплейс услуг, которые клиент не хотел получать. Также, по словам Аксакова, из текста закона исключена норма об использовании биометрических данных идентификации при работе с маркетплейсом, "чтобы не было утечек биометрических данных при использовании маркетплейса, поскольку высказывались опасения, что нет высоких гарантий обеспечения безопасности".