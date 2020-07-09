Госдума приняла закон о порядке возмещения по вкладам, открытым с помощью маркетплейса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон, прописывающий специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Документ, который является "спутником" к основному, уже принятом сегодня закону о сделках с использованием электронной платформы, был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Такой порядок, в частности, предусматривает, что при наступлении страхового случая регистратор финансовых транзакций предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реестр обязательств банка по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. На основе сведений в реестре АСВ осуществляет выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения осуществляется без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.

При наличии у вкладчика в банке вкладов, открытых как с использованием электронной платформы, так и без использования такой платформы, в первую очередь выплачивается возмещение по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. В случае, если размер встречных требований банка к вкладчику превышает размер обязательств банка перед вкладчиком по вкладам, открытым без использования электронной платформы, размер возмещения по вкладам, открытым с использованием платформы, рассчитывается исходя из разницы между суммой обязательств банка по вкладам, открытым без использования электронной платформы и величиной превышения встречных требований банка.

Закон также направлен на расширение возможностей электронного взаимодействия вкладчиков и иных лиц с АСВ при установлении и выплате возмещения по вкладам: он предусматривает возможность обмена информацией между вкладчиками, АСВ и иными лицами через официальный сайт АСВ в интернете, а также сокращение бумажного документооборота между вкладчиками, иными лицами и АСВ за счет исключения обязанности предоставлять документы, удостоверяющие личность, при направлении заявления о выплате возмещения или заявления о несогласии с размером выплаченного возмещения.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению в документе был прописан порядок получения страховых услуг через электронную платформу, в частности заключение договора ОСАГО (при заключении такого договора оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя). Закон также предусматривает возможность выплаты дивидендов по акциям и денежных выплат по облигациям путем перечисления денежных средств на специальные счета операторов финансовых платформ. Прописывается также порядок идентификации клиентов при работе с электронными финансовыми платформами.

На один год - до 1 июля 2021 года - переносится срок, до которого организации, осуществляющие деятельность по привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями соответствующего закона "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".