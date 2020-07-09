Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает запрет обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами. Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа.

Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на его сумму.

Законопроектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Проект документа предусматривает право заемщика на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В настоящее время заемщик вправе досрочно вернуть на таких условиях только всю сумму потребительского кредита, а не ее часть.

Граждан оградят от недобросовестных кредиторов

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, процентных ставок, которые существенно превышают среднерыночное значение. Для противодействия подобной практике законопроектом предлагается распространить нормы об ограничении полной стоимости кредита и на ипотечные кредиты (займы).

"Требование банков иметь неснижаемый и иногда довольно существенный остаток на счете для погашения кредита очевидно избыточно. Особенно сейчас, когда из-за последствий распространения коронавирусной инфекции многие граждане столкнулись с финансовыми трудностями. Достаточно того, чтобы человек своевременно и ответственно погашал долг. При этом он должен иметь возможность в течение месяца свободно распоряжается всеми своими средствами", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Согласно еще одной важной норме этого проекта закона, банки больше не смогут навязывать дополнительные платные услуги при оформлении кредитного договора и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования", - отметил Володин. Он также добавил, что законопроектом уточняется расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательств по возврату кредита - он не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

"Эти решения позволят оградить граждан от действий недобросовестных кредиторов", - подчеркнул председатель Госдумы.