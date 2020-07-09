Минтранс пока не получил от Роспотребнадзора перечень стран для открытия авиасообщения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ пока не получал письмо Роспотребнадзора с перечнем стран, с которыми предлагается открыть международное авиасообщение. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе.

"Нам оно пока не поступало", - сказал ТАСС собеседник в Минтрансе.

По данным РБК (издание ссылается на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, направленное в Минтранс и Росавиацию), Роспотребназдор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.