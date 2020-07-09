{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс пока не получил от Роспотребнадзора перечень стран для открытия авиасообщения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ пока не получал письмо Роспотребнадзора с перечнем стран, с которыми предлагается открыть международное авиасообщение. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе.

"Нам оно пока не поступало", - сказал ТАСС собеседник в Минтрансе.

По данным РБК (издание ссылается на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, направленное в Минтранс и Росавиацию), Роспотребназдор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Госдума вводит штрафы для юрлиц за нарушение правил защиты объектов ТЭК
Меняются при этом и предельные суммы штрафов для физических и должностных лиц
Читать полностью