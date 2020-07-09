Госдума ограничила в I чтении банки в необоснованных отказах клиентам в операциях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Проект документа разработан во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ от 11 апреля 2018 года по итогам встречи с женщинами-предпринимателями.

Сейчас, согласно законодательству, такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

В соответствии с законопроектом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об этой отмене. Кредитная организация обязана будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, говорится в пояснительной записке.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, по действующему законодательству отказ в операции возможен, в частности, если банк счел ту или иную операцию подозрительной или не получил подтверждающие добросовестность клиента документы. "При этом объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан. Блокировка расчетных счетов без предупреждения приводит к тому, что компании не могут своевременно рассчитаться с поставщиками или даже выплатить зарплаты собственным сотрудникам", - сказал он. Володин отметил, что принятие закона "сделает банковскую систему более прозрачной и повысит к ней доверие граждан и бизнеса".