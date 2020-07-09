Лоукостер "Победа" откроет новый регулярный рейс Ульяновск - Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на новое направление Ульяновск - Санкт-Петербург в рамках развития региональной сети полетов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиакомпании.

"Регулярный рейс по новому маршруту Ульяновск - Санкт-Петербург будет выполняться с 4 августа три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Также из аэропорта Ульяновска самолеты "Победы" летают ежедневно в Москву", - говорится в сообщении.

Компания также открыла продажу билетов на новое направление Москва - Ижевск в рамках развития региональной маршрутной сети. Полеты по новому направлению начнутся 6 августа, они будут выполнятся ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

С 1 июня 2020 года "Победа" приступила к поэтапному восстановлению программы полетов. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года действуют 85 направлений по России.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект лоукост-авиаперевозчика, когда клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые ему услуги.

В новость внесены изменения (14:46 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.