Госдума вводит штрафы для юрлиц за нарушение правил защиты объектов ТЭК

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов для юридических лиц за нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нарушение таких требований на объектах, отнесенных к низкой категории опасности, а также создание препятствий для их соблюдения повлечет для юридических лиц штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас такие меры не предусмотрены.

Меняются при этом и предельные суммы штрафов для физических и должностных лиц. Если речь идет об объекте низкой категории опасности, то штраф для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (сейчас до 5 тыс.), а для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас до 50 тыс.). Для них также предусмотрена дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года (сейчас до трех лет).

Если требования безопасности были нарушены на объектах ТЭК высокой или средней категории опасности, то для граждан штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. В нынешней редакции КоАП дифференциации штрафов в зависимости от категории объекта не предусмотрено.