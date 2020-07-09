Мишустин перевел в разряд рекомендаций треть ГОСТов и СНиПов

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов и СНиПов и других обязательных требований делает рекомендательными. Об этом глава кабмина сообщил в Казани во время осмотра строящегося инфекционного корпуса республиканской клинической больницы.

"Подписано постановление правительства, которое на сегодняшний день 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований делает рекомендательными", - сказал он. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. "Это сократит время стройки, снизит издержки и сделает более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой", - добавил глава кабмина.

Мишустин поблагодарил строителей за возведение нового больничного корпуса в короткие сроки, назвав результат их работы "сплавом технологий, оптимизации рабочих процессов, использования информационных технологий, которые позволяют практически за 100 дней построить такой объект".

Премьер-министр пожелал удачи врачам, которые будут работать в новом корпусе.