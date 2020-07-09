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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о продпайках для росгвардейцев

Предлагается внести поправки в законы "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии РФ"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о выдаче продовольственных пайков служащим войск Росгвардии.

В пояснительной записке отмечается, что обеспечить горячее питание во время выполнения росгвардейцами служебно-боевых задач не всегда возможно из-за отсутствия столовых в местах несения службы. При этом выдача им продовольственного пайка невозможна из-за отсутствия законодательного урегулирования.

"Нерешенность данного вопроса приводит к необходимости ежедневной выдачи индивидуальных рационов питания (так называемых "сухих пайков"), что влечет ухудшение качества питания и удорожание его стоимости более чем в три раза", - отмечают авторы инициативы.

В связи с этим предлагается внести поправки в законы "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".

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