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Пандемия коронавируса нового типа

НАТО считает, что повышение военных расходов поможет восстановить экономику после пандемии

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, пандемия подтвердила, что наличие военных возможностей для борьбы с ней так же важно, как и гражданские возможности

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО полагает, что требование повышения военных расходов стран альянса до 2% ВВП, которое остается неизменным в преддверии обширной рецессии после пандемии коронавируса, поможет восстановить экономику государств блока. Такое мнение высказал в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Словении Янезом Янша.

"Инвестиции в новые военные возможности (закупки новых вооружений - прим. ТАСС) - это инвестиции в военную промышленность, что будет стимулировать нашу экономику для преодоления последствий борьбы с пандемией", - заявил он.

"Пандемия создала большие проблемы для всех союзников (стран - членов НАТО - прим. ТАСС). Однако угрозы безопасности, которые требуют от НАТО увеличения военных расходов, никуда не исчезли. Кроме того, пандемия подтвердила, что наличие военных возможностей для борьбы с пандемией так же важно, как и гражданские возможности. Наш военный персонал находится на переднем крае борьбы с болезнью, мы используем мобильные военные госпитали, военно-транспортные самолеты позволяют доставлять медицинские средства. Тратя на военные нужды, страны альянса резервируют возможности для использования в ходе гражданских кризисов", - сказал Столтенберг.

Согласно опубликованному во вторник летнему экономическому прогнозу Еврокомиссии, пандемия коронавируса вызовет беспрецедентную за весь период послевоенной истории рецессию, мировой экономический спад в 2020 году составит 4%, спад ВВП Евросоюза - 8,3%.

Страны НАТО под давлением США и под предлогом "российской угрозы" приняли на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года юридически обязывающее требование повышения своих военных расходов до 2% ВВП к 2024 году. Для оправдания этого требования Вашингтон использует политический аргумент о необходимости более сбалансированного распределения оборонных расходов между США, на которые приходится порядка 70% всех военных расходов НАТО, и остальными странами альянса. США требуют, чтобы как минимум 30% от всех оборонных расходов европейских стран направлялись на закупки новых вооружений, главным поставщиком которых в НАТО является американский военно-промышленный комплекс.

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СШАРоссияСтолтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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