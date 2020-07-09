Урожайность овощей на Ставрополье выросла в 2,5 раза

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья приступили к уборке овощей открытого грунта. Средняя урожайность составляет 400 ц/га, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года, сообщило в четверг управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Аграрии края приступили к массовой уборке овощей открытого грунта, посевные площади которых в этом году составили 12,9 тыс. га, что почти на треть больше, чем в 2019-м. Уже собрано около тысячи тонн овощей с площади 11,8 тыс. га. Средняя урожайность составляет 400 ц/га, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ООО СХП "Агроинвест" Ипатовского района урожайность лука составила 600 ц/га. Урожай картофеля - в среднем 400 ц/га, что в сравнении с прошлым годом больше на 60%, уже собрано 12,2 тыс. т.

"Не снижают темпов и тепличные хозяйства, специализирующиеся на производстве овощей закрытого грунта. По состоянию на 6 июля собрано 49 тыс. т, что на 27% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - отмечается в сообщении.

Круглогодичное производство свежих овощей в настоящее время обеспечивают 10 ставропольских тепличных комбинатов на площади 237 га.