Бюджет Волгоградской области недополучил в I полугодии 2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Бюджет Волгоградской области по налогам на прибыль, имущество и налогам, собираемым по упрощенной схеме, недосчитался за январь-июнь 2020 года 2,1 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2019 года. Об этом сообщили в четверг, 9 июля, ТАСС в администрации региона.

"Самая ощутимая потеря позиций пока отмечается лишь по одному из бюджетообразующих налогов - на прибыль: его поступления составили 10,8 млрд рублей, что на 1,2 млрд меньше, чем в 2019 году. Также снижение зафиксировано по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, - в совокупности почти на 900 млн рублей", - сказал представитель обладминистрации.

Он уточнил, что еще один из основных налогов - НДФЛ - дал небольшой, на уровне 2%, прирост и объем доходов в сумме 10,5 млрд рублей. Пандемия коронавирусной инфекции и снижение на ее фоне деловой активности отразились на динамике пополнения доходной части: если по итогам первого квартала она была положительной, то, уже начиная с апреля, впервые за последние годы, темпы налоговых поступлений начали заметно снижаться.

"С начала этого года доходы областного бюджета составили 56,5 млрд рублей, из них 35,9 млрд рублей - налоговые поступления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, региону удалось мобилизовать в бюджет налоговых доходов на 800 млн больше, чем в аналогичный период 2019 года", - уточнил собеседник агентства.

Расходы выросли

Расходы областного бюджета за отчетный период выросли на 27,4% и составили 57,3 млрд рублей. "Сейчас усилия финансово-экономического блока администрации региона направлены на мобилизацию налоговых поступлений, в работе задействуются все возможные резервы: в частности, недостающие доходы от основных налоговых источников в первом полугодии удалось компенсировать за счет акцизов. Прирост по ним по сравнению с прошлым годом составил 67,5%, бюджет получил доходов на сумму 7,6 млрд рублей", - отметил представитель администрации региона.

По его словам, весомая поддержка в этот период региону оказывается из федерального бюджета - за полгода поступили трансферты на общую сумму в 20,6 млрд рублей, объем финансовой помощи увеличился на 7,4 млрд рублей.

"На сегодняшний день исполнение бюджета осуществляется в рамках прогнозных показателей социально-экономического развития, утвержденных на начало года еще до того, как случилась пандемия. Бюджетная система региона сохраняет свою устойчивость: своевременно и в полном объеме финансируются все социально значимые расходы, бюджетные средства также направляются на реализацию приоритетных программ развития и национальных проектов", - подчеркнул собеседник агентства.

Тем не менее, он отметил, что, поскольку возможность возникновения разного рода рисков по-прежнему сохраняется, в регионе обеспечат дополнительную устойчивость бюджетно-финансовой системы, в частности, пересмотрят прогнозные показатели по поступлениям доходов в бюджет, а также структуру расходов.