Путин попросил АСИ рассказать об улучшающих бизнес-климат регионах и оставшихся барьерах

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) рассказать о регионах, демонстрирующих хорошую динамику бизнес-климата, и об остающихся барьерах в этой сфере.

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг глава государства предложил заслушать перспективные планы и проекты агентства. Отдельно президент попросил остановиться на вопросах формирования благоприятной деловой среды.

"По вашей инициативе ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса. Просил бы рассказать, какие регионы, по вашему мнению, продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику. И отдельно просил бы обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей", - сказал Путин.

Он констатировал, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, потому что эта структура всегда на первое место ставит запросы людей, снимает преграды для деловых и социальных инициатив. Как подчеркнул Путин, число партнеров агентства по всей стране закономерно растет, среди них - управленческие команды в муниципалитетах, регионах и федеральных министерствах и ведомствах.

"Уже на разных уровнях власти работает все больше профессионалов, которые участвовали в деятельности агентства", - заметил президент, подчеркнув, что речь идет в том числе о некоторых заместителях министров и губернаторах.

Путин поблагодарил АСИ за совместную работу и усилия, направленные на продвижение значимых проектов, приносящих практический результат. Он отметил, что за девять лет работы агентство значительно расширило свои компетенции и потенциал. По словам президента, это позволило АСИ в непростой период борьбы с пандемией "с колес и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом и гражданами" нужные инициативы, а также оказать заметную поддержу людям пожилого возраста и семьям, в том числе в организации обучения детей в современном формате.