АСИ и Росконгресс определят 100 самых "сильных" идей по развитию страны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" стали инициаторами форума "Сильные идеи для нового времени", где выберут 100 идей по развитию экономики, социальной и технологической сфер страны. Об этом сообщает в четверг пресс-служба АСИ со ссылкой на генерального директора агентства Светлану Чупшеву.

"Мы хотим сформировать содружество инициативных людей и собрать 100 сильных идей, которые помогут развить экономику, социальную и технологическую сферы. Наша задача также - организовать команды и приступить к реализации сильных идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России", - передает пресс-служба слова Чупшевой.

Председателем организационного комитета форума стал первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. Глава АСИ отметила, что, помимо идей от аудитории, на форуме будут принимать запросы от регионов на решение практических задач.

"В сложный период для экономики страны, вызванный пандемией коронавируса, мы в партнерстве с Агентством стратегических инициатив проводим мероприятие, которое поможет найти новый импульс для развития экономики, технологий, образования, предпринимательства, общественных процессов. Идеи, предложенные в рамках форума, зададут направление в соответствующих сферах на долгосрочную перспективу и послужат достижению национальных целей", - отметил директор Росконгресса Александр Стуглев.

Сбор идей, решений и практик, а также их оценка, общественное и экспертное голосование в их поддержку будут проходить на специально созданной крауд-платформе. Работа будет включать семь направлений: новая экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Финал форума планируется провести 21 сентября. На нем авторы 100 идей, отобранных по итогам обсуждения, представят их участникам форума. А решения, разработанные на основе этих идей, будут доступны для использования. Поддержкой реализации самых сильных идей займутся АСИ и его партнеры.