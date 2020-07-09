В Токио из-за коронавируса подготовили проект дополнительного бюджета в размере $2,8 млрд

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Администрация японской столицы подготовила проект дополнительного бюджета в размере более чем 310 млрд иен (около $2,8 млрд) для осуществления мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы представляем проект дополнительного бюджета, его общий размер составляет 313,2 млрд иен", - сказала губернатор. По ее словам, эти средства, в частности, пойдут на поддержку предприятий, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за коронавируса. Кроме того, бюджет будет направлен на обеспечение местной системы здравоохранения.

В Токио за прошедшие сутки было выявлено 224 новых случаев заражения, что стало рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии. Подавляющее большинство из них приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет. При этом секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя статистику, подчеркнул, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21,4 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).