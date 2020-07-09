"Агроэко" завершила создание животноводческого кластера в Тульской области

ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Агроэко" ввела в эксплуатацию завод компании по производству комбикормов, что стало финальным этапом создания в Тульской области животноводческого кластера. Объем инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Открытие комбикормового завода в Куркинском районе стало финальным этапом в запуске животноводческого кластера. <...> Животноводческий кластер ГК "Агроэко" включает шесть свиноводческих ферм, карантин, станцию искусственного осеменения, собственную базу растениеводства, комбикормовый завод и новый жилой дом для сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составил более 12 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завод полностью закрывает потребность тульских площадок в кормах, его производительность - 400 тонн кормов в день. "Кроме того, предусмотрена возможность повышения мощности предприятия вдвое за счет установки дополнительной линии - до 440 тыс. тонн в год. Здесь можно выпускать корма не только для свиней, но и птицы, крупного рогатого скота и даже для рыбы", - приводит пресс-служба компании слова председателя правления "Агроэко" Владимира Маслова.

В январе 2020 года сообщалось, что "Агроэко" ввела в Тульской области в эксплуатацию последнюю из шести свиноводческих ферм. Они были построены в течение 2019 года в Куркинском, Воловском и Ефремовском районах, в общей сложности было создано более 800 рабочих мест.

Основные производственные мощности ГК "Агроэко" сосредоточены в Воронежской и Тульской областях. Является одним из крупнейших производителей свинины в РФ.