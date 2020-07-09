Мишустин: прорабатывая налоговый маневр, власти хотели поддержать инновационные центры

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти России, прорабатывая решение о налоговом маневре в IT-сфере, имели в виду вопросы поддержки тех центров компетенций, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая Иннополис в Татарстане, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер в четверг встретился в наукограде "Иннополис" с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках своей рабочей поездки в республику. Президент Татарстана поблагодарил правительство за решения по поддержке IT-отрасли, которые были приняты на федеральном уровне.

"Когда мы обсуждали это в правительстве и когда докладывали президенту, когда он принял уже соответствующее решение о таком налоговом маневре, мы как раз имели в виду центры компетенций в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая "Иннополис", - заявил в ответ Мишустин.

"Иннополис", как сообщается на его официальном сайте, - первый российский город для IТ-специалистов; он расположен недалеко от Казани, в месте слияния рек Волги и Свияги. Там создана Особая экономическая зона (ОЭЗ) для привлечения перспективных технологичных компаний. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы и преференции. Согласно данным сайта, в городе ежедневно находятся более 3,5 тыс. человек, зарегистрировано 290 компаний, из которых 103 - резиденты и партнеры ОЭЗ. В городе работают университет, лицей и школа.