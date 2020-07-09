Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области в начале года вырос на 26%

ЛИПЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Липецкой области за первый квартал текущего года выросли на 26% и составили 23,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов, комментируя рейтинг, составленный деловым журналом "Инвест-Форсайт", согласно которому регион занимает лидирующие позиции инвестиционной активности.

"Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в первом квартале 2020 года выросли на 26%, и, по данным Росстата, их объем составил 23,5 млрд рублей",- сказал Артамонов. По его словам, предприятия вкладывают преимущественно прибыль и собственные средства, только 16% - заемные деньги банков.

В частности, пояснил глава региона, в сфере АПК крупный инновационный проект по строительству первого в России завода по производству пребиотиков начинает компания "ИстАгро Дон". "Введено в эксплуатацию локомотивное ремонтное депо на станции "Елец", завершаются работы по обеспечению покрытия трассы М4 "Дон" на территории Липецкой области голосовой связью и скоростным мобильным интернетом",- заметил Артамонов.

Кроме того, напомнил он, в июне были сданы несколько объектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", приняты в эксплуатацию участки региональных трасс в Грязинском и Добринском районах. "В Ельце запущен комплекс по очистке бытовых и промышленных стоков АО "Энергия", - заключил Артамонов. Он подчеркнул, что власти региона ищут сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты в регионе. "При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере", - сказал глава обладминистрации.