Собянин заявил, что Москва преодолела основные возникшие из-за пандемии проблемы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столица преодолела основные проблемы, связанные с периодом пандемии, а обороты московских предприятий торговли и услуг, общепита, а также малого и среднего бизнеса после снятия ограничений уже вернулись на уровень 2019 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели. Те меры, которые вы (президент Путин - прим. ТАСС) озвучивали и которые внедрял город, в целом дали системную поддержку бизнесу пострадавших отраслей. Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса и общепит вышли на уровень 2019 года после того, как были сняты ограничения", - сказал Собянин.