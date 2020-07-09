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Выборы президента США - 2020

NYT: Байден предлагает увеличить расходы США на 5G и другие технологии

Предложения кандидата от Демократической партии США направлены на поддержку реального сектора американской экономики

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден предлагает увеличить на $300 млрд расходы федерального правительства США на исследования и развитие таких технологий, как автомобили с электродвигателем и внедрение стандарта мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на избирательный штаб демократа.

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В штабе изданию сообщили, что предложения направлены на увеличение расходов в реальный сектор американской экономики и сокращение разрыва в благосостоянии различных слоев населения страны. Политик, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных в США.

Байден до съезда демократов собирается провести четыре программных выступления. Первое состоится в четверг в штате Пенсильвания. Выступления будут посвящены современной инфраструктуре и будущему энергетики, обучению высококвалифицированных кадров в сфере образования и ухода за людьми, а также расовому равноправию в Америке.

Бывший вице-президент США во вторник изложил собственный план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесли из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланировали на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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