Кондратьев считает, что Кубань поднялась в рейтинге АСИ из-за сопровождения инвестпроектов

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Совершенствование системы сопровождения инвестиционных проектов позволило Краснодарскому краю подняться на шестое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом ТАСС в четверг заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг презентовала рейтинг 2020 года. Краснодарский край занял шестое место, улучшив показатели на семь позиций по сравнению с 2019 годом.

"На мой взгляд, мы вернулись на шестое место в рейтинге в первую очередь благодаря новым подходам в работе с бизнесом - как уже работающим в крае, так и тем, который только хочет инвестировать в наш регион. Мы усовершенствовали систему сопровождения инвестпроектов, сделали все, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы убрать барьеры, которые мешают предпринимателям чувствовать себя комфортно в нашем крае", - заявил глава региона.

Он отметил, что в работе с инвесторами в Краснодарском крае применяется принцип предоставления преференций. В качестве примера он привел отсрочки по налоговым платежам. "Мы понимаем, что нельзя брать от инвестора сразу все и сейчас. Он должен сперва закрепиться в экономике, почувствовать себя уверенно в нашем крае. Став уже мощным предприятием, инвестор будет платить налоги сполна: мы сегодня создаем условия для становления и развития бизнеса, для нас это принципиально важно", - резюмировал Кондратьев.

По данным администрации Краснодарского края, Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа. Количество крупных инвестпроектов на Кубани с 2015 года увеличилось почти вдвое. За последние пять лет на территории Краснодарского края было реализовано более 380 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей каждый) инвестиционных проектов на общую сумму порядка 413 млрд рублей, создано около 19 тыс. новых рабочих мест. В 2020 году в крае на стадии реализации находятся 366 проектов на общую сумму свыше 1,3 трлн рублей, за счет которых планируется создать еще 66,3 тыс. новых рабочих мест.