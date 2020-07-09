Мишустин: Россия не может позволить себе быть ведомой в сфере цифровой трансформации

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 9 июля. /ТАСС/. Россия не может позволить себе быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

"Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора, мы должны идти вперед и быть лидерами", - сказал Мишустин.

Привлекательность для IT-индустрии

Российская юрисдикция должна стать самой привлекательной для компаний IT-индустрии.

"Наша задача, чтобы успешные цифровые стартапы как можно больше появлялись в России, чтобы такие компании были российскими по своей сути и своему происхождению. Может быть, это будут резиденты Иннополиса, может быть, это будут другие компании. Но сегодня мы этого не знаем, хотя должны сделать все возможное, чтобы именно российская юрисдикция стала самой привлекательной для IT-индустрии, местом, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам", - заявил Мишустин.

Подключение к электронному правительству

Российские IT-компании получат возможность подключения к инфраструктуре электронного правительства.

"Российские компании получат возможности для подключения к инфраструктуре электронного правительства и встраивания его сервисов в свои экосистемы. Например маркетплейсы, рекрутинговые порталы и порталы частных объявлений смогут авторизовать своих пользователей с помощью государственной единой системы идентификации. Это позволит существенно повысить доверие к размещаемой информации", - сказал Мишустин.

Увеличить прием в вузы на IT-специальности

Власти почти в 2,5 раза увеличат прием на обучение в ВУЗы по специальностям в цифровой сфере.

"Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий предлагается поэтапно почти в 2,5 раза увеличивать контрольное цифры приема в ВУЗы на IT-специальности с 50 тысяч в этом году до 120 тысяч в 2024 году",- сказал Мишустин.