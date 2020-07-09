Число американцев, обратившихся за пособием по безработице за неделю, снизилось до 1,3 млн

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за шестнадцатую по счету неделю с начала введения ограничительных мер для противодействия распространению нового коронавируса (с 15 марта) составило около 1,3 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минтруда США.

Таким образом, количество новых заявок за неделю с 28 июня по 4 июля было почти на 100 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе, отмечает ведомство. До этого, за неделю с 21 по 27 июня, за выплатами обращались 1,42 млн американцев, с 14 по 20 июня - 1,48 млн, а с 7 по 13 июня - 1,54 млн. Таким образом, показатели продолжают снижаться. Пик обращений пришелся на конец марта, когда количество первичных заявок на пособие по безработице в неделю приближалось к 7 млн.

Ранее Минтруд сообщал, что уровень безработицы в июне сократился на 2,2 процентных пункта и составил 11,1%. Количество рабочих мест за минувший месяц увеличилось на 4,8 млн.

В мае власти штатов приступили к смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, возобновил работу ряд предприятий. Однако уровень безработицы по-прежнему остается высоким.

В Минторге отмечали, что ВВП страны в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивалось на несколько миллионов. Как отмечала газета The Washington Post, пандемия сводит на нет многолетние экономические успехи и создает угрозу продолжительной разрухи, которая по своим масштабам сопоставима даже с Великой депрессией (1929-1939 гг.).