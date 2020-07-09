Mail.ru подаст в суд на партнера Delivery Club, из-за которого курьеры грозили забастовкой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Mail.ru Group будет судиться с логистическим партнером Delivery Club - компанией "Амароли", задолжавшей курьерам зарплату. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель гендиректора IT-гиганта Владимир Габриелян.

"Конечно, конечно [будем судиться], потому что у нас в любом случае есть репутационные потери в этой истории и мы хотели бы, чтобы <...> люди которые это допустили, ответили", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном судебном разбирательстве.

Габриелян не указали сроки подачи иска, уточнив, что первоочередной задачей является выплата зарплат курьерам.

После инцидента Delivery Club объявил о намерении полностью изменить систему контроля подрядчиков, в частности, тщательно проверять своевременность выплат. По данным компании, большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме.

В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, все они работали через "Амароли".

Независимый профсоюз "Курьер" ранее объявил о планах провести 9 июля забастовку у офиса Mail.ru Group (раньше владел Delivery Club, сейчас сервис входит в СП со Сбербанком - "O2O Холдинг") в Москве из-за невыплаты зарплат. Профсоюз выдвинул ряд требований, включая немедленную выплату заработной платы примерно 300 работникам, отмену штрафов и восстановление ранее уволенных курьеров.