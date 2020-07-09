Нижегородская область поднялась на 39 пунктов в рейтинге состояния инвестклимата АСИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Нижегородская область вошла в топ-20 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднявшись за год на 39 пунктов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга. Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом - на 18 место", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, улучшение позиции региона связано с большой работой по совершенствованию инвестиционного климата.

"За прошедшее время было сделано очень много: введен институт инвестиционных уполномоченных, созданы две ТОСЭР, упрощен ряд административных процедур. В этом году стартовало создание особой экономической зоны "Кулибин". Я лично регулярно встречаюсь с предпринимательским сообществом, обсуждаю с ними острые темы. Инвестиционный рейтинг - важный сигнал для инвесторов о том, что в Нижегородской области можно и нужно работать", - цитирует пресс-служба Никитина.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимателей. Он включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.