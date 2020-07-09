Решетников 14 июля представит ООН прогресс России по целям устойчивого развития

МОСКВА, 9 июля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 14 июля впервые представит ООН доклад о прогрессе России по достижению целей устойчивого развития. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 июля в рамках проходящего в Нью-Йорке политического форума высокого уровня ООН Россия впервые в истории представит свой добровольный национальный обзор в выполнении целей устойчивого развития", - сказала она.

Захарова отметила, что создававшийся на протяжении двух лет документ содержит "глубокий анализ социально-экономических преобразований в РФ в рамках достижения задач, определенных международным сообществом в рамках повестки 2030, а также дает представление о перспективах реализации в нашей стране целей устойчивого развития в сроки, установленные всемирной организацией в срок до 2030 года".

"Из наиболее существенных достижений можно выделить полное искоренение нищеты в нашей стране согласно шкале, которая используется в ООН, а также обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, гарантированное образование для всех детей и стопроцентный доступ к электроэнергии для всех жителей страны", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Представлять российский обзор будет лично министр экономического развития РФ Максим Решетников. Следом пройдет интерактивная сессия с участием других делегаций и представителей неправительственных структур", - добавила Захарова.