{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Решетников 14 июля представит ООН прогресс России по целям устойчивого развития

Документ, в частности, содержит "глубокий анализ социально-экономических преобразований в РФ", уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова

МОСКВА, 9 июля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 14 июля впервые представит ООН доклад о прогрессе России по достижению целей устойчивого развития. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 июля в рамках проходящего в Нью-Йорке политического форума высокого уровня ООН Россия впервые в истории представит свой добровольный национальный обзор в выполнении целей устойчивого развития", - сказала она.

Захарова отметила, что создававшийся на протяжении двух лет документ содержит "глубокий анализ социально-экономических преобразований в РФ в рамках достижения задач, определенных международным сообществом в рамках повестки 2030, а также дает представление о перспективах реализации в нашей стране целей устойчивого развития в сроки, установленные всемирной организацией в срок до 2030 года".

"Из наиболее существенных достижений можно выделить полное искоренение нищеты в нашей стране согласно шкале, которая используется в ООН, а также обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, гарантированное образование для всех детей и стопроцентный доступ к электроэнергии для всех жителей страны", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Представлять российский обзор будет лично министр экономического развития РФ Максим Решетников. Следом пройдет интерактивная сессия с участием других делегаций и представителей неправительственных структур", - добавила Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРешетников, Максим Геннадьевич
Путин поручил предусмотреть для молодежи возможность получать статус самозанятого с 16 лет
Правительство должно проработать этот вопрос до 1 октября
Читать полностью