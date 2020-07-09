Вокзалы на севере Карелии реконструируют при поддержке ОЖД и фонда развития Соловков

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июля. /ТАСС/. Железнодорожные вокзалы карельских городов Кемь и Беломорск, откуда ходят туристские суда на Соловки, реконструируют при поддержке Октябрьской железной дороги (ОЖД) и фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства Карелии по итогам встречи главы региона Артура Парфенчикова с начальником ОЖД Виктором Голомолзиным.

"Правительство Республики Карелия, Октябрьская железная дорога и Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага решили вместе содействовать развитию туристической привлекательности и транспортной доступности Соловков со стороны Карелии. Для этого разрабатывается проект по развитию и обустройству объектов пассажирской инфраструктуры на станциях Кемь и Беломорск", - говорится в сообщении. Проект предусматривает ремонт и удлинение платформ, строительство разноуровневого пешеходного перехода на станции в Беломорске. Документация сейчас проходит согласование, отметили на рабочей встрече.

В ходе общения участники также обсудили проекты, которые реализуются в регионе при поддержке железнодорожников. Глава республики отметил вклад РЖД в увеличение туристического потока в Карелии: в 2019 году был запущен ряд новых поездов, в том числе ретропоезд "Рускеальский экспресс" сообщением Сортавала - горный парк "Рускеала".

Кроме того, в честь 100-летия Карелии РЖД реконструировала тоннель под железнодорожными путями в районе петрозаводского вокзала, который также сейчас проходит через модернизацию и ремонт.

"Обновлены инженерные системы, установлен и готовится к вводу в эксплуатацию лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Достраиваются два досмотровых павильона, выполняются отделка бизнес-зала, который разместится в помещении бывшего ресторана, завершена замена шпиля, реконструируются платформы. С обеих сторон от железной дороги будет установлен прозрачный 3D-забор", - рассказали в пресс-службе правительства Карелии о ходе ремонта петрозаводского вокзала.

В программу развития Соловков попали два района Карелии: Кемский и Беломорский районы исторически связаны с историей архипелага, кроме того, через эти территории идет самый популярный путь на Соловки.