В Минэнерго рассказали о восстановлении электропотребления в РФ в последние две недели

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минэнерго отмечает восстановление потребления электроэнергии в России в последние две после долгого снижения этого показателя. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, выступая в рамках заседания круглого стола комитета Госдумы по энергетике.

Он отметил, что с начала года объем потребления электроэнергии с учетом температурного фактора снизился на 2,4%, а за время периода самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, - на 4,7%. При этом максимальное снижение электропотребления пришлось на июнь - 5,8%.

Минэнерго РФ рассчитывает, что объемы электропотребления в России вернутся на докризисный уровень до конца этого года.

"Ожидаем, что потребление к концу года восстановится и выйдет на докризисные уровни", - сказал Грабчак.

Минэнерго ранее представило три сценария развития ситуации на рынке электроэнергетики в 2020 году на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса. При шоковом сценарии спрос на электроэнергию в РФ упадет на 15%, при пессимистичном - на 8%, при оптимистичном - на 3,6%. Пока министерство и ряд энергокомпаний считают, что ситуация с энергопотреблением на российском рынке развивается по оптимистичному сценарию, который предполагает восстановление спроса на электроэнергию в России с III квартала.

Сохранение прогнозов по добыче угля

Минэнерго РФ сохраняет прогнозы по добыче угля в среднесрочной перспективе, несмотря на снижение спроса на него из-за пандемии коронавируса в том числе.

Как сообщил Евгений Грабчак, ведомство рассчитывает, что добыча угла в 2025 году составит 450 млн тонн, в 2030 году - 476 млн тонн.

"Последние два года добыча угля в стране стабилизировалась на уровне порядка 441 млн тонн в год. С замедлением экономической активности и снижением энергопотребления предприятий спрос на уголь, который является одним из основных видов топлива для выработки электроэнергии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также снижается. Дополнительным препятствием стало то, что угольные морские терминалы на Дальнем Востоке столкнулись с трудностями при обеспечении экспортных поставок российского угля в страны АТР. В частности, судам, пришедшим за углем, необходимо перед загрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции", - отметил Грабчак.

Замминистра также добавил, что в этом году с учетом сложившихся условий стоит ожидать снижения как добычи, так и экспорта угля. Но в среднесрочной перспективе ситуация должна восстановиться.