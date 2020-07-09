Путин: развитие технологий не должно оттеснять на обочину жизни опытных специалистов

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Внедрение инноваций должно охватывать всех граждан и не оттеснять на обочину жизни опытных специалистов. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В создании, в практическом внедрении инноваций должны принимать непосредственное участие все граждане, в том числе, а может быть и прежде всего - молодые люди: школьники, студенты, молодые предприниматели на местах", - сказал Путин, попросив АСИ и участников Национальной технологической инициативы предложить конкретные шаги по включению в повестку технологического развития всей системы образования в регионах - от школ и вузов до кружков.

"Безусловно, развитие технологий не должно оттеснять, что называется, на обочину жизни взрослых людей, уже опытных, состоявшихся специалистов, которые пока еще не вписаны в контекст сегодняшней жизни и перспектив, которые открывает технологический прогресс", - подчеркнул президент. По его словам, технологическое развитие должно открывать для этих людей новые горизонты роста и повышения доходов семьи.

В целом, как подчеркнул Путин, Россия получит долгосрочный системный эффект и обеспечит настоящий технологический прорыв, если передовые решения будут повышать эффективность отечественных компаний, создавать новые сферы для приложения труда. При этом он назвал важным, чтобы эти решения широко использовались в повседневной жизни граждан в любом населенном пункте.