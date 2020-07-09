Роспотребнадзор составил список из 13 стран для возобновления авиасообщения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе возобновления международных полетов, следует из письма ведомства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал предложение Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" о возобновлении международного авиасообщения в два этапа.

"Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе", - отмечается в письме. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

В письме также указывается, что "Роспотребнадзором проведена оценка эпидемиологической ситуации в странах в соответствии с критериями", установленными службой ранее.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на протокол заседания штаба сообщал, что оперштаб согласился с Роспотребнадзором в подходе к оценке эпидемиологической ситуации в зарубежных странах при принятии решения о возобновлении с ними авиасообщения. Роспотребнадзор предлагал рассматривать такие критерии, "как темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции за последние 14 дней и коэффициент распространенности данной инфекции, а также возможного дополнительного критерия - показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней на 100 тыс. населения)".

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения россиян.