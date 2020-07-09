Акции "Норникеля" на Мосбиже ускорили падение после публикации обзора S&P

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение до 2,7%, достигая в минимуме отметки 18 тыс. 454 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:14 мск.

Котировки "Норникеля" ускорили снижение после публикации обзора рейтингового агентства Standard & Poor's, согласно которому компании возможно потребуется снизить объем дивидендных выплат для сохранения кредитного рейтинга на уровне "BBB-".

По состоянию на 17:30 мск, акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 18 тыс. 580 руб. за бумагу, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.