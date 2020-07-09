Поезд Грозный - Москва возобновил курсирование с 9 июля

ГРОЗНЫЙ, 9 июля. /ТАСС/. РЖД с четверга возобновили перевозку пассажиров на поезде Грозный - Москва, движение которого было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) - филиале ОАО "РЖД".

"Поезд Грозный - Москва отправился в 16:25", - сказали в пресс-службе.

Как сообщали ранее в филиале, восстановление курсирования поезда Грозный - Москва стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и увеличением пассажиропотока. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Во всех поездах дальнего сообщения имеются также бесконтактные инфракрасные термометры, которыми в пути следования измеряют температуру пассажирам.

Ранее глава Чечни объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона.

В Чеченской Республике с марта действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также было приостановлено движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы.