Новый район развития Цзяндун на Хайнане предоставит инвесторам консультационные услуги

ХАЙКОУ, 9 июля. /ТАСС/. Новый район экономического развития Цзяндун, расположенный в административном центре китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу, будет предоставлять услуги консалтинга заинтересованным в сотрудничестве инвесторам. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Власти района Цзяодун будут консультировать как китайские, так и зарубежные предприятия, намеревающиеся зарегистрировать здесь свои компании или представительства. В частности, заинтересованным предпринимателям помогут с регистрационными процедурами, арендой офисных и производственных помещений, а также площадей в бизнес-инкубаторах. Кроме того, заграничным компаниям предоставят необходимое руководство на иностранных языках, уточняет издание.

Зарубежные инвесторы также могут ознакомиться с англоязычным онлайн-проектом о возможностях нового экономического района Цзяндун. Сайт информирует о преимуществах и перспективах этой особой зоны развития, а также о последних событиях на ее территории.

В июне 2018 года администрация Хайнаня объявила о создании около международного аэропорта Мэйлань нового района экономического развития Цзяндун. Здесь уже начали осуществлять деятельность ведущие торгово-промышленные и энергетические корпорации, финансовые институты, входящие в список 500 крупнейших коммерческих организаций Китая. Эта особая зона, площадь которой превышает 298 кв. км, играет важную роль в формировании порта свободной торговли на территории провинции Хайнань.

В рамках проекта создания зоны свободной торговли на Хайнане власти КНР последовательно создают привлекательные условия для инвесторов и формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.