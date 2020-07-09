Глава Тульской области: в прошлом году в экономику региона вложили около 178 млрд рублей

ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Около 178 млрд рублей направили инвесторы в 2019 году в экономику Тульской области, что почти на 9% больше объемов предыдущего года. Этого удалось добиться, в том числе за счет внедрения в регионе целевых моделей создания благоприятной среды для бизнеса, сообщил в четверг губернатор Алексей Дюмин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое провел президент РФ Владимир Путин.

На заседании наблюдательного совета АСИ был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, в котором Тульская область заняла третье место после Москвы и Республики Татарстан. Рейтинг Агентство готовит ежегодно совместно с деловыми объединениями. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

"Если говорить про Тульскую область, то за прошлый год мы существенно прибавили в стройке, финансовой и налоговой поддержке и регистрации прав. Это, конечно, не осталось незамеченным и в течение каждого года мы видим прирост инвестиций в наш регион. Объем инвестиций в наш регион в прошлом году - около 178 млрд рублей, это рост почти на 9%, доля инвестиций в валовой региональный продукт составила 27%. А всего с 2016 года в Тульскую область было инвестировано около 600 млрд рублей", - сказал Дюмин.

По его словам, работа в условиях пандемии коронавируса потребовала оперативных решений и новых механизмов поддержки бизнеса, их созданию способствовали инструменты предложенные АСИ. "Эти меры были востребованными нашими предпринимателями, их разработке способствовало Агентством цифровая платформа "Смартэка", она объединила лучшие российские и зарубежные практики, и благодаря ей, мы делимся своими решениями. В это непростое для экономики время Агентство проявило себя как гибкий и важный для наших предпринимателей институт развития", - отметил Дюмин.

В период пандемии, по данным губернатора, около 900 компаний Тульской области получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму 1,7 млрд рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3 млрд рублей. Субсидию на зарплату получили 11 тыс. предпринимателей, а 19 тыс. предпринимателей освобождены от уплаты на налогов за второй квартал.

Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством Тульской области было заключено в июне 2012 года. По данным властей региона, совместные с АСИ проекты реализуются в сфере развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности, дополнительного образования детей, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.