Путин считает перспективной разработку "Антипандемия" дальневосточной IT-компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал перспективной разработку южно-сахалинской компании - комплекс "Антипандемия", который позволяет повысить эффективность производства и в режиме реального времени обеспечивать эпидемиологическую безопасность на предприятиях.

Компания Visitech представила разработку в четверг в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), который возглавляет президент. "Спасибо. Интересно, полезно. Я думаю, что [это] перспективно, поговорим об этом еще", - оценил IT-решение глава государства.

По словам основателя компании Рустама Миланова, комплекс включает в себя цифровую карту производства, видеоаналитику и современные учетные системы на базе машинного обучения. "В данные системы поступает вся необходимая информация о производственных процессах предприятия, [что] позволяет своевременно реагировать", - отметил он.

Миланов добавил, что комплекс позволяет при этом обеспечивать и гигиену труда: отслеживать температуру тела сотрудников, контролировать соблюдение социальной дистанции. В случае если среди работников находят заболевшего, система сама может выявить, с кем он контактировал, в каких местах находился. Основатель компании также продемонстрировал участникам заседания разработанную специалистами многофункциональную карту-трекер.

"По сути это цифровой паспорт сотрудника, который хранит всю необходимую информацию о человеке, начиная с медосмотров, разрешений, обученности и допуска в те или иные зоны. При этом это еще и трекер, который работает без подзарядки четыре месяца и позволяет отслеживать местонахождение сотрудника на производстве в режиме реального времени, а также открывать двери, [предоставлять] доступ к спецтранспорту, оборудованию, спецтехнике, при этом еще и оплачивать еду в столовой, и используется как универсальный инструмент цифровой подписи. Также в нем встроена функция подтверждения и отправки сигнала SOS", - рассказал Миланов о функциях прибора.

Такие карты предполагается выдавать каждому сотруднику предприятий-заказчиков "Антипандемии". По словам главы Visitech, сейчас компания обсуждает внедрение комплекса с такими компаниями, как "Т Плюс" и "Русагро". Также ведутся переговоры о сотрудничестве с правительством Сахалинской области. "Мы будем искренне признательны за поддержку нашего проекта и его продвижения", - сказал Миланов.

О компании

Visitech занимается созданием программных продуктов в области промышленной безопасности, охраны труда и производственной эффективности с 2015 года и сейчас уже работает с такими крупными компаниями, как НЛМК, Glencore, ММК, Газпромнефть и другими. Под разработку новых решений компания в 2019 году привлекла 100 млн руб. от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), который создан для поддержки технологических предприятий на Дальнем Востоке согласно поручениям президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Сейчас продуктами компании пользуются около 150 тыс. человек в России и за рубежом.

ДФВТ создан в августе 2018 года с целью развития на Дальнем Востоке высокотехнологичного бизнеса. Объем фонда - 5 млрд руб. ДФВТ инвестирует в IT, промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, сервисы "умных городов", биотехнологии. Среди проектов фонда - крупнейший в России производитель сервисных человекоподобных роботов "Промобот", компания Cinemood, которая выпускает семейные мини-проекторы.

О наблюдательном совете

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.