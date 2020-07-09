В Москве проходит забастовка курьеров Delivery Club

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Забастовка курьеров Delivery Club в Москве собрала за два с половиной часа не более 20 сотрудников, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сейчас возле здания Mail.ru Group находятся два человека в форме сервиса, еще трое без формы дают интервью журналистам. Рядом дежурят полицейские. Всего около офиса компании с 15:00 мск до настоящего момента побывало не более 20 курьеров в форменной одежде - меньше, чем сотрудников СМИ.

Независимый профсоюз "Курьер" ранее объявил о планах провести 9 июля забастовку у офиса Mail.ru Group (раньше владел Delivery Club, сейчас сервис входит в СП со Сбербанком - "O2O Холдинг") в Москве из-за невыплаты зарплат ряду сотрудников. Профсоюз выдвинул ряд требований, включая немедленную выплату заработной платы примерно 300 работникам, отмену штрафов и восстановление ранее уволенных курьеров.

Первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян сообщил журналистам в четверг, что IT-гигант намерен судиться с логистическим партнером Delivery Club - компанией "Амароли", задолжавшей курьерам зарплату. По его данным, ранее логистическому партнеру были перечислены средства, которые не дошли до курьеров. На данный момент компания самостоятельно связывается с курьерами и осуществляет выплаты.

По данным Delivery Club, большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме. В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, все они работали через "Амароли".

После инцидента Delivery Club объявил о намерении полностью изменить систему контроля подрядчиков, в частности, тщательно проверять своевременность выплат.