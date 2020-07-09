Пассажиры в июне увеличили покупки электронных билетов на "Сапсаны" в 4 раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиры РЖД в июне 2020 г. оформили 246 тыс. электронных билетов на скоростные поезда "Сапсан", что в 4,3 раза больше, чем в мае. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля электронных билетов на "Сапсаны" составляет 88%, с 24 июня поезда курсируют по нормативному графику, совершая до 30 рейсов в сутки.

На поезда дальнего следования РЖД (включая "Сапсаны", "Ласточки" и "Стрижи") пассажиры в июне оформили почти 3,6 млн электронных билетов - в два раза больше, чем в мае. Доля электронных продаж в июне превысила 60% от общего количества билетов, реализованных в целом по сети железных дорог.

При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета.