Глава Архангельской области не видит смысла сохранять инфраструктуру для полигона в Шиесе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский на пресс-конференции в четверг сообщил журналистам, что не видит на сегодняшний день никакой экономической целесообразности в инфраструктуре, созданной на участке у станции Шиес, где ранее планировалось разместить мусорный полигон.

"На сегодняшний день мне кажется, что эта инфраструктура больше не имеет никакого смысла - ни экономического, ни какого-либо иного. Что касается инфраструктуры РЖД, которую она строила для работы полигона Шиес, то смысла строить инфраструктуру для полигона, которого не будет у РЖД [также] нет. Насколько я знаю, никакие строительные работы РЖД там не ведет и продолжать не планирует", - сказал Цыбульский.

Он добавил, что постройки, которые уже созданы РЖД для полигона, будут либо рекультивированы, либо использованы в дальнейшем для нужд региона, но только по согласованию с жителями.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Архангельской области 9 июня расторгли соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" по созданию мусорного полигона, исключили проект строительства полигона из списка приоритетных инвестиционных проектов. Полную рекультивацию участка предполагается провести до 2031 года.

О полигоне

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января решил признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде 17 июня назначил повторную экспертизу по ходатайству ООО "Технопарк" по делу о сносе части возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.