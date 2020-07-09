Путин поручил к концу 2021 года реализовать меры для восстановления уровня занятости

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил реализовать к четвертому кварталу 2021 года меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года. Поручение, данное правительству РФ по итогам обращения к гражданам 23 июня, опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: <...> обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года", - говорится в сообщении.

Доклад по данному поручению необходимо предоставить до 1 сентября 2020 года, далее докладывать ежеквартально.

23 июня Владимир Путин в телеобращении к гражданам России отметил, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. Он добавил, что уже свыше 2,5 млн человек получили поддержку от служб занятости. Также президент предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруда, в свою очередь министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.